С какой стороны слезы, а с какой радости?: Что значит, когда чешется левый или правый глаз

Большому числу людей известен зуд в глазах и связанные с ним предрассудки. Однако эти поверья имеют разные вариации и объяснения в разных культурах.

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OBOZREVATEL рассмотрел некоторые из наиболее распространенных верований по этому явлению. Во многих культурах существует убеждение, что зуд в глазах может иметь особое значение, и это связывается с предчувствиями или событиями в жизни человека.

Зуд левого глаза: Во многих верованиях зуд левого глаза может являться признаком того, что в будущем могут произойти печальные события. Это может быть ссора, разочарование, неудачи, даже измена со стороны друзей или родственников. Зуд правого глаза: Зуд правого глаза, напротив, истолковывается как предупреждение счастливых событий в будущем. Это может быть связано с радостными событиями, такими как встреча со старым другом, успех на работе или приятные новости из разных сфер жизни. Зуд обоих глаз одновременно: Если оба глаза чешутся одновременно, это по народным убеждениям может указывать на негативную последовательность событий.

Существуют разные способы смягчить последствия зуда глаз в соответствии с предрассудками. Например, если правый глаз чешется, можно помахать им правой рукой, а в случае зуда левой – левой рукой. Некоторые считают, что важно в это время произнести молитву.

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