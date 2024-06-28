С огнем не могут справиться 11 пожарных команд: дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области России (фото, видео)

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали ряд регионов россии. Взрывы звучали в Брянской, Смоленской, Курской, Ростовской и Тамбовской областях рф.

По сообщению российского министерства обороны, на россии за ночь сбили 25 БПЛА: 12 – над территорией Брянской области, 9 – над территорией Смоленской области, один – в Воронежской области, два – в Курской области и перехвачено 1 БПЛА в Ростовской области.

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Пожар на Мичуринской нефтебазе в Тамбовской области. Источник: Скриншот с видео

Пожар на Мичуринской нефтебазе в Тамбовской области. Источник: t.me/trudovayanov

Между тем официальный канал губернатора Тамбовской области Максима Егорова сообщил, что несколько БПЛА российское ПВО таки не смогло обезвредить:

"Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание".

По его словам, пожар локализован. К ликвидации огня были привлечены силы Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарная охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов.

"Жертв нет. До ближайшего населенного пункта – 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем", – заверил Егоров.

В соцсетях россияне опубликовали фото и видео последствий атаки БПЛА по Брянской области. Дроны (которые "сбило" российское минобороны) повредили электростанцию в поселке Белая Березка Трубчевского района, в результате чего часть н. п. области осталась без электроснабжения:

Напомним, 27 июня ночью беспилотники атаковали сразу три области россии. Один из БПЛА попал в Редкинский опытный завод, являющийся одним из крупнейших химических производств региона.

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