С украинцев могут начать взимать дополнительные средства за мобильный интернет: кого касается

С 1 января 2026 года интеграция Украины в роуминговую зону ЕС не позволит полностью использовать мобильную связь с украинских номеров в 27 странах Евросоюза без дополнительных затрат. Дело в том, что правило "роуминг как дома" действует только для туристов из Украины, а не для тех, кто проживает на территории ЕС.

Поэтому после использования определенного объема данных оператор имеет право взимать дополнительную плату с таких абонентов, но она не будет превышать оптового лимита, который в 2025 году составит 1,3 евро за ГБ (примерно 64 грн по курсу на 8 июля). Об этом пишет UAportal со ссылкой на материал ZN.UA.

Указывается, что подобные ограничения могут быть введены в соответствии с политикой добросовестного использования.

"Если вы проводите больше времени дома, чем за границей, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, которые выехали в ЕС во время полномасштабного вторжения и осели в европейских странах, не совсем подпадают под этот термин", – отметили аналитики.

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Ожидается, что операторы, вероятно, будут устанавливать лимиты только на мобильный интернет. В то же время звонки и SMS будут предоставляться по украинским тарифам, поскольку они, как правило, не ограничены внутренними тарифами.

Отмечается, что лимит будет значительно ниже текущего внутреннего объема. По оценкам аналитиков, в зависимости от тарифа и оптовой стоимости, он может составлять от 3 до 5 ГБ.

"После достижения этого лимита будет взиматься дополнительная плата, но не более 1,30 евро за ГБ (в 2025 году). Вероятнее всего, операторы предложат дополнительные пакеты на мобильный интернет, который будут привязывать к этой цене", – указывается в материале.

Напомним, кто из украинцев получит льготу на бесплатную мобильную связь.

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