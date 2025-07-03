Безкоштовний мобільний зв'язок: хто з українців отримає пільгу

В Україні впроваджують пільгові умови для користування мобільним зв’язком. Вони стосуватимуться громадян, які залишаються на територіях, де тривають бойові дії.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що уряд ухвалив рішення, яке зобов'язує мобільних операторів:

не блокувати SIM-картки абонентів, які не можуть оплачувати послуги;

надавати безкоштовний стартовий пакет зв’язку для нових користувачів, які вперше підключаються до мережі.

Крім цього, з 2025 року в договорі між оператором та абонентом обов'язково має бути вказана швидкість інтернету. Якщо фактична швидкість виявиться нижчою за обіцяну, користувач матиме право звертатися зі скаргою до НКЕК (Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій) або навіть подавати позов до суду.

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Що ще важливо знати

Нагадаємо, що невдовзі українці більше не отримуватимуть нав’язливих дзвінків від рекламних компаній. Міністерство цифрової трансформації надало мобільним операторам нові технічні засоби, які дозволяють автоматично блокувати спам-виклики та сумнівну рекламу.

Крім того, абоненти зможуть самостійно повідомляти про небажані дзвінки, після чого оператори оперативно виявлятимуть і відключатимуть їхнє джерело.

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