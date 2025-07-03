Бесплатная мобильная связь: кто из украинцев получит льготу

В Украине вводятся льготные условия для пользования мобильной связью. Они будут касаться граждан, которые остаются на территориях, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает редакция Новости.LIVE. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что правительство приняло решение, обязывающее мобильных операторов:

не блокировать SIM-карты абонентов, которые не могут оплачивать услуги;

предоставлять бесплатный стартовый пакет связи для новых пользователей, впервые подключающихся к сети.

Кроме того, с 2025 года в договоре между оператором и абонентом обязательно должна быть указана скорость интернета. Если фактическая скорость окажется ниже обещанной, пользователь будет иметь право обращаться с жалобой в НКЭК (Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере электронных коммуникаций) или даже подавать иск в суд.

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Что еще важно знать

Напомним, что вскоре украинцы не будут больше получать навязчивых звонков от рекламных компаний. Министерство цифровой трансформации предоставило мобильным операторам новые технические средства, позволяющие автоматически блокировать спам-вызовы и сомнительную рекламу.

Кроме того, абоненты смогут самостоятельно сообщать о нежелательных звонках, после чего операторы будут оперативно обнаруживать и отключать их источник.

Раньше мы рассказывали о новых тарифах от "Киевстара".

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