Садовники объяснили, как бороться с темными пятнами на растениях

Черная пятнистость листьев – это инфекция, поражающая розы, и является самым серьезным заболеванием, которым могут заразиться растения. Заболевание вызывается грибком, и его можно заметить на листьях растения.

Опытные садоводы говорят, что черная пятнистость наиболее распространена в засушливых лунах. Если его не лечить, болезнь быстро распространяется и сильно ослабляет растения, сообщает Express.co.uk.

Симптомами чёрных пятен являются маленькие круглые чёрные пятна размером от одного миллиметра до одного сантиметра на верхней стороне пятен. Вокруг пятен и вкраплений лист "желтеет" и впоследствии преждевременно опадает.

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Пораженные листья нужно удалить с помощью секатора или вручную. Если у основания растения есть мусор, его нужно удалить и сжечь или выбросить.

Мусор и больные листья нельзя класть в компостную кучу, поскольку это приведет к распространению болезни. Эту задачу нужно повторять в течение года, когда появляется черное пятно на листьях.

Некоторые садоводы решают использовать спреи, такие как фунгициды для борьбы с черной пятнистостью. Впрочем, опрыскивание пораженных растений минимизирует распространение черной пятнистости, но не остановит ее вместе.

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