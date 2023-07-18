Садівники пояснили, як боротись з темними плямами на рослинах

Чорна плямистість листя – це інфекція, яка вражає троянди, і є найсерйознішим захворюванням, яким можуть заразитися рослини. Захворювання викликається грибком, і його можна помітити на листках рослини.

Досвідченні садівники кажуть, що чорна плямистість найбільш поширена в посушливі місяці. Якщо її не лікувати, хвороба швидко поширюється і сильно послаблює рослини, повідомляє Express.co.uk.

Симптомами чорних плям є маленькі круглі чорні плями розміром від одного міліметра до одного сантиметра на верхній стороні плям. Навколо плям і вкраплень лист "жовтіє" і згодом передчасно опадає.

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Уражені листя потрібно видалити за допомогою секатора або вручну. Якщо біля основи рослини є сміття, його потрібно видалити та спалити або викинути.

Сміття та хворе листя не можна класти в компостну купу, оскільки це призведе до поширення хвороби. Це завдання потрібно повторювати протягом року, коли з’являється чорна пляма на листках.

Деякі садівники вирішують використовувати спреї, такі як фунгіциди, для боротьби з чорною плямистістю. Втім, обприскування уражених рослин мінімізує поширення чорної плямистості, але не зупинить її разом.

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