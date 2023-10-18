Садовники объяснили, почему в каждой комнате вашего дома должен стоять этот вазон

Хлорофитум имеет длинные, тонкие листья, которые часто растут пучками. Это очень популярное комнатное растение, которое неприхотливо к уходу и может выдерживать низкие уровни освещения.

Хлорофитум является эффективным воздухоочистителем. Растения хлорофитума поглощают вредные летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензен и трихлорэтилен, из воздуха. Хлорофитум также выделяет кислород, что улучшает качество воздуха в помещении.

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Исследования показали, что хлорофитум может эффективно снижать концентрацию ЛОС в воздухе.

Хлорофитум также может помочь улучшить качество воздуха в помещении, выделяя кислород. Он производит кислород путем фотосинтеза, процесса, в котором растения используют солнечный свет для превращения углекислого газа и воды в кислород.

Это растение хорошо растет в хорошо дренированной почве. Ее корни нуждаются в пространстве, так как только листья начнут спадать до низа горшка, надо менять его на больший.

Много солнца хлорофитум не любит, однако как только его листья начнут тускнеть, стоит поставить горшок с растением на солнечную сторону, а через два-три дня можно снова переносить растение в привычное место.

Это растение лучше растет в светлой ванной комнате. Благодаря влажности листья хлорофитума будут ярче. Оптимальная температура для роста этого вазона – 18-20 градусов.

Осенью и зимой хлорофитум нужно поливать только тогда, когда его почва уже высохла после предварительного полива.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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