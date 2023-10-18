Садівники пояснили, чому в кожній кімнаті вашого будинку має стояти цей вазон

Хлорофітум має довгі, тонкі листя, які часто ростуть пучками. Це дуже популярна кімнатна рослина, яка невибаглива до догляду і може витримувати низькі рівні освітлення.

Хлорофітум є ефективним очищувачем повітря. Рослини хлорофітуму поглинають шкідливі леткі органічні сполуки (ЛОС), такі як формальдегід, бензен і трихлоретилен, з повітря. Хлорофітум також виділяє кисень, що покращує якість повітря в приміщенні.

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Дослідження показали, що хлорофітум може ефективно зменшувати концентрацію ЛОС в повітрі.

Хлорофітум також може допомогти покращити якість повітря в приміщенні, виділяючи кисень. Він виробляє кисень шляхом фотосинтезу, процесу, в якому рослини використовують сонячне світло для перетворення вуглекислого газу і води в кисень.

Ця рослина гарно росте у добре дренованому ґрунті. Її коріння потребує простору, тож як тільки листя почне спадати до низу горщика, треба міняти його на більший.

Багато сонця хлорофітум не любить, однак як тільки його листя почне тьмяніти, варто поставити горщик з рослиною на сонячний бік, а за два-три дні можна знову переносити рослину у звичне місце.

Ця рослина найкраще росте у світлій ванній кімнаті. Завдяки вологості листя хлорофітума буде яскравішим. Оптимальна температура для росту цього вазону – 18-20 градусів.

Восени та взимку хлорофітум треба поливати лише тоді, коли його ґрунт вже висох після попереднього поливу.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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