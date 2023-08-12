Садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает

Лаванда – очень популярное растение, имеющее много применений. Ее можно использовать в кулинарии, эфирных маслах, и некоторым людям она просто нравится за удивительный запах.

Садоводам может быть больно видеть, что их когда здоровое растение начинает портиться, особенно потому, что большинство сортов лаванды достаточно выносливы. Для тех, кто заботится о здоровье своего растения лаванды, важно как можно быстрее обнаружить проблему, сообщает Express.co.uk.

Вероятная причина гибели лаванды – чрезмерный полив. В средиземноморском регионе Европы лаванды преуспевают в жгучую сухую летнюю погоду.

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Поэтому лаванда очень устойчива к засухе и требует относительно мало воды, чтобы быть здоровой и давать цветы. Если лаванда получает слишком много воды, у нее разовьется корневая гниль и появятся симптомы стресса, такие как увядание и побурение листьев.

Очень часто садоводы ошибочно воспринимают поникший вид и коричневые листья как недостаточный полив растения, тогда многие из них пытаются решить проблему, поливая еще больше, и, как следствие, корневая гниль усиливается, и растение быстро погибает.

Корни лаванды должны жить в сухой почве, которая быстро стекает и удерживает мало влаги вокруг корней. Если садоводы поливают свою лаванду так же часто, как другие растения в своем саду, они в конце концов убьют растение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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