Садоводы назвали пять растений, которые выгонят крыс с участка

Крысы в саду могут быть проблемой в летние месяцы, поскольку вредители ищут убежище и еду. Впрочем, опытные садоводы знают, что грызунов можно изгнать с участка с помощью растений.

Существует несколько культур, которые отпугивают крыс с участка. Об этом сообщает Express.co.uk.

Мята

Эксперты убеждают, что усадив мяту вокруг грядок, можно отпугивать крыс. Это растение также полезно, ведь его листья можно добавлять в напитки и еду.

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Чеснок

Запах чеснока также "отвратителен" для грызунов, и они будут "колебаться", прежде чем приблизиться к саду. Попытайтесь брызнуть чесночной водой в любую соседнюю нору крыс, и они впоследствии покинут это место.

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Лаванда

Для крыс запах играет важную роль в поиске пищи и избегании опасности или отвратительных запахов. Сильный аромат лаванды, который любят люди, оказывает на крыс совершенно противоположный эффект.

Они избегают таких растений. Хорошим местом для его посадки являются террасы, садовые конструкции и участки вокруг сада, где могут скапливаться крысы.

Ароматные травы

Посадка таких трав, как базилик, чабрец и эхинацея по периметру сада, является отличным способом отпугнуть крыс. Более того, свежие травы и приятный аромат всех трав в саду также отпугивают других вредителей, в том числе комаров.

Лук

Вы можете либо посадить лук в своем саду, либо разместить его в местах, где чаще всего проникают крысы. Как только они почувствуют запах, они убегут. Высаживайте новый лук каждые несколько дней, иначе он сгниет.

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