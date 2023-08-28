Садоводы объяснили, какие гортензии ни за что нельзя обрезать сейчас: останетесь без цветов

Обрезка – это отличный способ способствовать здоровому росту растения. Впрочем, некоторые цветы нельзя обрезать в конце августа – начале сентября.

Это может привести к тому, что растение не зацветет в следующем году. В частности, это касается некоторых гортензий, пишет Express.co.uk.

Кусты, цветущие с июня по октябрь, как правило, не следует обрезать летом. Вместо них "оптимальное время для обрезки" - с конца зимы до середины весны, до цветения.

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Большинство гортензий цветет с июня до первых заморозков. Определение того, когда обрезать гортензию, зависит от того, цветет она на старой древесине (рост с предыдущего сезона) или на новой древесине (рост с текущего сезона).

Некоторые виды гортензий цветут на старой древесине, а другие – на новой. Гортензии, расцветающие на новой древесине (гортензии метелки и гладкие), следует обрезать в конце зимы или ранней весной непосредственно перед началом нового роста.

А вот гортензии, цветущие на старой древесине (крупная, дуболистная, горная, плетистая), следует обрезать, как только цветы увянут.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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