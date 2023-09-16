Садоводы посоветовали, как и когда высаживать тюльпаны в почву.

Для успешного выращивания тюльпанов необходимо правильно выбрать время посадки, которое зависит от погодных условий и погодных условий. Опытные садоводы рекомендуют сажать тюльпаны за 1,5 месяца до ожидаемых заморозков. Этот период наилучший для того, чтобы луковицы должны были достаточно времени укорениться в холодных условиях и готовиться к весне.

Температура грунта должна быть не ниже +10°C, а температура воздуха не ниже +7..+5°C. Посадка тюльпанов в теплую погоду может привести к прорастанию растений, а в более холодное время лук будет тяжело укореняться и может погибнуть.

Важно выбирать качественный посадочный материал. Луковицы размером 3-4 см должны быть крепкими на ощупь, с сухими чешуйками, без повреждений, пятен или плесени. Коричневая оболочка должна быть плотной, а корни зародыша должны быть целыми и хорошо развитыми.

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После того, как тюльпаны отцвели и листья увяли, луковицы нужно вытащить и просушить. Маленькие луковицы следует отделить. Перед посадкой луковицы диаметром 2 см и более должны быть протравлены, замочены в слабом растворе марганца.

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Участок для посадки тюльпанов следует готовить за 30 дней до посадки. Она должна быть хорошо освещена, ровна, без застоя воды и горячих мест. Землю следует перекопать с добавлением природных удобрений, таких как торф или перегной. Калий также необходим для укоренения луковиц, поэтому он должен быть включен в подкормку. Лучше всего смешать древесный уголь и мел, а также добавить комплексное минеральное удобрение.

Луковицы большого размера следует сажать на глубину 12-15 см, а меньшего – на глубину 8 см, с соблюдением правила "трех высот". Расставляйте растения на расстоянии 8-10 см или 15-20 см друг от друга. Лучше всего сажать луковицы разных сортов по отдельности. Разместите луковицы в лунки с хвостиком вверх, равномерно закопайте и не забудьте прикрыть грядку, чтобы растения не замерзли зимой.

Напомним, мы уже писали, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

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