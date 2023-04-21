Будут долго радовать глаз: как сохранить свежесть тюльпанов

Наверняка у всех тюльпаны ассоциируются с весной. Так приятно заходить в помещение, где стоят тюльпаны и радуют глаз своими по-весеннему яркими цветами, поэтому хочется сохранить эту красоту как можно дольше. UaPortal собрал действенные советы по уходу за тюльпанами.

Как сохранить свежесть тюльпанов

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Чтобы цветы простояли дольше двух дней, необходимо соблюдать ряд правил:

Поддерживайте правильную температуру воздуха в помещении. Для комфорта тюльпанов температурный режим должен быть не выше 4 градусов. Учитывая, что добиться такой температуры в домашних условиях невозможно – поставьте цветы в вазу с очень холодной водой. Можно добавить кусочки льда. На ночь выносите тюльпаны на балкон: эти цветы любят прохладное и темное место. Если в течение некоторого времени у вас не будет возможности поставить цветы в вазу – сделайте для них бумажную обертку. Для этого возьмите влажную бумагу и заверните в нее цветы. Тюльпаны любят солнечный свет, но не ставьте их под прямые солнечные лучи. Лучшим вариантом будет хорошо освещенная комната. Тюльпаны не любят сквозняков, поэтому лучше, чтобы в помещении, где они стоят, их не было. Не ставьте сразу тюльпаны в воду. Сначала срежьте лишние листья, обмотайте каждый стебель бумагой, оставьте цветы на час в темном и прохладном месте и только после этого ставьте в воду. Каждый день меняйте воду. В нее можно добавлять уголь или каплю марганцевого калия. Не лишним будет и сахар: он продлевает жизнь цветам. Маленькая веточка туи или кипариса в одной вазе с тюльпанами сделает их ярче и продлит их жизнь.

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