Будуть довго тішити око: як зберегти свіжість тюльпанів

Напевно у всіх тюльпани асоціюються з весною. Так приємно заходити у приміщення, де стоять тюльпани та тішать око своїми по-весняному яскравими кольорами, тому хочеться зберегти цю красу якнайдовше. UaPortal зібрав дієві поради по догляду за тюльпанами.

Як зберегти свіжість тюльпанів

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Щоб квіти простояли довше двох днів необхідно дотримуватись низки правил:

Підтримуйте у приміщенні правильну температуру повітря. Для комфорту тюльпанів температурний режим має бути не вищим за 4 градуси. Враховуючи, що досягти такої температури в домашніх умовах неможливо – поставте квіти у вазу з дуже холодною водою. Можна додати шматочки льоду. На ніч виносьте тюльпани на балкон: ці квіти люблять прохолодне та темне місце. Якщо протягом деякого часу у вас не буде можливості поставити квіти у вазу – зробіть для них паперову обгортку. Для цього візьміть вологий папір та загорніть у нього квіти. Тюльпани люблять сонячне світло, але не ставте їх під прямі сонячні промені. Кращим варіантом буде добре освітлена кімната. Тюльпани не люблять протягів, тому краще, щоб у приміщенні, де вони стоять, їх не було. Не ставте одразу тюльпани у воду. Спочатку зріжте зайве листя, обмотайте кожен стовбур папером, залишіть квіти на годину у темному та прохолодному місці і тільки після цього ставте у воду. Щодня змінюйте воду. До неї можна додавати вугілля чи краплю марганцевого калію. Не зайвим буде і цукор: він продовжує життя квітам. Маленька гілочка туї чи кипариса в одній вазі з тюльпанами зробить їх яскравішими та продовжить їхнє життя.

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