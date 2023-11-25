Самая большая атака на Киев за время войны: россия запустила 75 дронов, 71 сбили силы ПВО

Российские военные выпустили 75 дронов типа "шахед" по Украине в ночь на субботу, что явилось рекордным количеством во время подобных атак.

Видео дня

Эту информацию сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в канале Telegram. По сведениям, силы противовоздушной обороны сумели уничтожить почти все вражеские беспилотники. Большинство дронов были сбиты в Киевской области, а также в Днепропетровской области, где была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Читайте также: 25 погибших, более 100 раненых: ВСУ отомстили за 128 бригаду и ударили по морпешкам России в Старобешеве (фото)

Пуски дронов были произведены по двум направлениям: Приморско-Ахтарскому в россии и району Курской области. Основное направление атаки было направлено на Киев.

Противовоздушная оборона была активирована в шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской. Для отражения атаки использовались зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на севере Украины было сбито 55 дронов "шахед". Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку, обещая продолжать усиление противовоздушной обороны страны.

Напомним, 24 ноября вблизи Джанкоя в Крыму была атакована военная часть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!