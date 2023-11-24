Вблизи Джанкоя в Крыму атакована военная часть: у оккупантов минус ПВО, РЛС и личный состав (видео)

Ночью 24 ноября в оккупированном Крыму раздался ряд взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре на территории воинской части вблизи Джанкоя.

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российское Минобороны в своем Телеграм-канале написало, что "ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО уничтожено 16 БпЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом три – над территорией Волгоградской области".

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Между тем, в сети появилось видео пожара, как утверждается, на территории воинской части близ Джанкоя. Пожар произошел после "прилета".

Телеграм-канал "Крымский ветер" пишет: "Сообщают, что военная часть в Джанкое этой ночью героически сбила собой дрон. Уничтожены ПВО и РЛС оккупантов, а также личный состав".

В сети также опубликовали аудиоперехват, на котором можно услышать мужской голос, который говорит: "Пока известно о трех пострадавших. Были четыре взрыва на территории воинской части. Выехали по второму рангу, но на территорию в/ч не пускают".

Напомним, бойцы "Азова" уничтожили сразу четыре комплекса кафиров "Муром" стоимостью 200 тысяч долларов.

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