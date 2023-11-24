Поблизу Джанкоя в Криму атакована військова частина: в окупантів мінус ППО, РЛС та особовий склад (відео)

Уночі 24 листопада в окупованому Криму пролунала низка вибухів. Очевидці повідомили про пожежу на території військової частини поблизу Джанкоя.

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російське Міноборони у своєму Телеграм-каналі написало, що "вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено 16 БпЛА, з яких 13 – над Кримським півостровом та три – над територією Волгоградської області".

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Тим часом у мережі з'явилося відео пожежі, як стверджується, на території військової частини поблизу Джанкоя. Пожежа сталася після "прильоту".

Телеграм-канал "Кримський вітер" пише: "Повідомляють, що військова частина в Джанкої цієї ночі героїчно збила собою дрон. Знищено ППО та РЛС окупантів, а також особовий склад".

У мережі також опублікували аудіоперехоплення, на якому можна почути чоловічий голос, який каже: "Поки відомо про трьох постраждалих. Було чотири вибухи на території військової частини. Виїхали по другому рангу, але на територію в/ч не пускають".

Нагадаємо, бійці "Азову" знищили одразу чотири комплекси окупантів "Муром" вартістю 200 тисяч доларів.

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