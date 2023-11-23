Бійці 'Азову' знищили одразу чотири комплекси окупантів 'Муром' вартістю 200 тисяч доларів (відео)

Чотири ворожих комплекси відеоспостереження "Муром" були знищені ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) бригади "Азов" Нацгвардії України.

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Як повідомили у Телеграм-каналі бригади, вартість втраченої росіянами техніки становила понад 200 тисяч доларів.

"Чотири ворожих комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром" були знищені ротою ударних БпАК бригади "Азов" НГУ. В результаті атаки ворог втратив обладнання вартістю понад 200 тисяч доларів", – йдеться у повідомленні.

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Комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром" — це російські мобільні системи, призначені для виявлення, супроводження та розпізнавання цілей у будь-яких погодних умовах, у тому числі за наявності задимлення, туману або штучного задимлення.

Комплекси "Муром" мають тепловізійний прилад спостереження, який забезпечує виявлення та розпізнавання цілей за їх тепловим випромінюванням. Прилад має високу роздільну здатність і чутливість, що дозволяє виявляти цілі на відстані до кількох кілометрів.

Вони можуть наводити тепловізійний прилад на ціль.

Призначення комплексів "Муром":

Спостереження за обстановкою — виявлення та супроводження цілей, визначення їх координат і характеристик.

Ведення розвідки — виявлення та розпізнавання цілей, включаючи живі сили, техніку та об'єкти інфраструктури.

Підтримка бою — забезпечення вогневого ураження цілей.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили "Солнцепьок", який працював по плацдарму в Кринках.

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