Бойцы 'Азова' уничтожили сразу четыре комплекса оккупантов 'Муром' стоимостью 200 тысяч долларов (видео)

Четыре вражеских комплекса видеонаблюдения "Муром" были уничтожены ротой ударных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) бригады "Азов" Нацгвардии Украины.

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Как сообщили в Телеграм-канале бригады, стоимость утраченной россиянами техники составляла более 200 тысяч долларов.

"Четыре вражеских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром" были уничтожены ротой ударных БпАК бригады "Азов" НГУ. В результате атаки враг потерял оборудование стоимостью более 200 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

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Комплексы видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром" – это российские мобильные системы, предназначенные для обнаружения, сопровождения и распознавания целей в любых погодных условиях, в том числе при наличии задымления, тумана или искусственного задымления.

Комплексы "Муром" имеют тепловизионный прибор наблюдения, обеспечивающий выявление и распознавание целей за их тепловым излучением. Прибор обладает высоким разрешением и чувствительностью, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до нескольких километров.

Они могут наводить тепловизионный прибор на цель.

Назначение комплексов "Муром":

Наблюдение за обстановкой – выявление и сопровождение целей, определение их координат и характеристик.

Ведение разведки – выявление и распознавание целей, включая живые силы, технику и объекты инфраструктуры.

Поддержка боя – обеспечение огневого поражения целей.

Напомним, бойцы ВСУ на Левобережье Херсонщины уничтожили "Солнцепек", работавший по плацдарму в Крынках.

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