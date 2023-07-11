Украина станет членом НАТО: на саммите назвали условия (подробности)

Во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. На нем должно решиться, получит ли Украина приглашение на членство в Альянсе и гарантии безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге заявил, что Альянс примет Украину без плана действий по членству (ПДЧ).

"Для Украины вступление в НАТО будет состоять из одного шага, а не из двух. Мы, когда придем к согласию среди членов НАТО, выдадим приглашение Украине. Это четкий путь к членству Украины в НАТО", – сказал он.

Столтенберг указал, что сначала будет многолетняя программа помощи Украине, которая поможет перейти от советской системы к системе НАТО. Далее – Совет НАТО-Украина, где встречи будут проходить на равных.

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"Это предполагает практическую помощь для обеспечения полного взаимодействия между НАТО и Украиной", – отметил он.

Глава НАТО добавил, что первое заседание Совета состоится в Вильнюсе в среду, 12 июля, и в нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда поступят F-16, это будет еще один важный шаг по взаимодействию, а это одно из требований для членства. Это приближает Украину к членству в НАТО. Следовательно, условия, частично изложенные в 10-й статье устава НАТО, а также союзники согласовали процесс проверки этих условий", – рассказал Столтенберг.

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