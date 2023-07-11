Україна стане членом НАТО: на саміті назвали умови (подробиці)

У вівторок, 11 липня, у литовському Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. На ньому має вирішитись, чи отримає Україна запрошення на членство в Альянсі та гарантії безпеки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу заявив, що Альянс прийме Україну без плану дій щодо членства (ПДЧ).

"Для України вступ до НАТО складатиметься з одного кроку, а не з двох. Ми, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО", – сказав він.

Столтенберг вказав, що спочатку буде багаторічна програма допомога України, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. Далі – Рада НАТО-Україна, де зустрічі відбуватимуться на рівних.

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"Це передбачає практичну допомогу для забезпечення повної взаємодії між НАТО та Україною", – зазначив він.

Глава НАТО додав, що перше засідання Ради відбудеться у Вільнюсі в середу, 12 липня, і в ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

"Коли надійдуть F-16 це буде ще один важливий крок щодо взаємодії, а це одна з вимог для членства. Це наближає Україну ближче до членства в НАТО. Отже, умови, частково викладені у 10-й статті статуту НАТО, а також союзники узгодили процес перевірки цих умов", – розповів Столтенберг.

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