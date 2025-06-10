Самое красивое полнолуние года: когда можно будет увидеть 'клубничный месяц' в Украине

Полнолуние, которое приходится на июнь в Северном полушарии, имеет романтическое название — клубничное. Это связано с тем, что именно в этот период начинает созревать первая летняя ягода – дикая земляника или лесная клубника. Он появится над Украиной 11 июня в 10:43 утра по Киеву.

Нынешняя "Клубничная Луна" — самая низкая полная луна за последние 10 лет. Такое название дали племена алгонкинов, которые воспринимали появление ягод как знак начала уборки урожая, обменов и летних празднований. Об этом рассказывает эзотерикиня Елена Кузьмич.

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Впрочем, у разных народов это полнолуние имело и другие названия, отражающие особенности природы, хозяйственный цикл или духовные представления:

В Европе июньское полнолуние часто называли медовым — ведь именно в это время пчеловоды начинали сбор первого меда. Отсюда происходит и выражение "медовый месяц", что ныне означает период после свадьбы.

Англосаксы считали июньское полнолуние русским из-за повышенной влажности и магических ночей, когда собирали лечебные травы.

Кельтские традиции связывали ее с началом "священного лета" - периода солнечного расцвета, часто ассоциируя полнолуние с приближением летнего солнцестояния.

В китайском народном календаре июньское полнолуние совпадает с сезоном Mangzhong - "зрелые зерна", когда созревает пшеница и начинается ее сбор.

Славяне, хотя и не закрепили установившегося названия за июньским полнолунием, придавали ему особое значение. Это время считали магическим и связанным с водными обрядами, плодородием, культом женщины – предвестником купальских праздников.

Таким образом, независимо от названия, июньское полнолуние в культурной традиции многих народов символизирует начало лета, урожай, жизненную энергию и любовную силу природы.

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