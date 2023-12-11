Самолет с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку в Москве

Самолет авиакомпании Utair в ночь на 11 декабря совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Внуково". На борту находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Видео дня

По данным Телеграм-канала "База", борт выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву. При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси.

Читайте также: Школьница с ружьем устроила колумбайн в брянской школе: есть жертвы (фото)

"В результате посадка прошла успешно - в половине второго ночи самолет приземлился во Внуково. При этом, кроме пассажиров, на борту было 19 килограммов радиоактивного вещества", - говорится в сообщении.

По словам источников канала SHOT, на борту было 19 килограммов радиоактивного вещества, "принадлежащего к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта России".

"Борт благополучно приземлился в 1.40. Опасный груз на борту не пострадал. Заявлений о травмах от пассажиров не было", – добавляется в сообщении.

Напомним, 4 декабря в российском Ставрополе во время облета нефтепровода упал вертолет Ми-2.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!