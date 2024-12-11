Самые крупные гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри: заработки в ринге

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится реванш между украинским чемпионом Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Их первый поединок стал одним из самых значимых событий в мире бокса в 2024 году. Помимо спортивной важности, бой запомнился огромными финансовыми выплатами для обоих спортсменов.

Гонорары Александра Усика

Усик – Джошуа, первый бой (2021) 4 миллиона долларов. В этом поединке Усик был претендентом на титулы и получил значительно меньший гонорар по сравнению с Энтони Джошуа. Сумма составила около 4 миллионов долларов, не учитывая проценты от трансляций. Усик – Джошуа, реванш (2022) 38,8 миллиона долларов. Второй поединок между боксерами стал знаковым, так как это был первый бой Усика после начала войны в Украине. По информации СМИ, этот гонорар стал рекордным для украинского профессионального бокса. Усик – Фьюри, первый бой (2024) 44 миллиона долларов. Несмотря на распределение гонораров 70 на 30 в пользу Тайсона, Усик заработал более 44 миллионов долларов. Это самый крупный гонорар в карьере Александра и рекорд для украинского бокса.

Гонорары Тайсона Фьюри

Фьюри – Уайлдер, третий бой (2021) 30 миллионов долларов. Трилогия между Фьюри и Деонтеем Уайлдером принесла британцу две победы и значительный доход. За третий бой Тайсон получил 30 миллионов долларов. Фьюри – Уайт (2022) 33,6 миллиона долларов. Поединок на стадионе Уэмбли стал рекордным для Фьюри до 2024 года. Тайсон заработал более 33 миллионов долларов, установив новый стандарт в британском боксе. Фьюри – Усик, первый бой (2024) 100 миллионов долларов. Тайсон заранее настоял на сумме в 100 миллионов долларов, которую ему и выплатили. Это стал его самый крупный гонорар за всю карьеру.

Финансовые рекорды и реванш

Александр Усик удерживает рекорд среди украинских боксеров по самому крупному гонорару, заработав за год около 50 миллионов долларов. Тайсон Фьюри, в свою очередь, продолжает устанавливать финансовые стандарты в мировом боксе. Ожидается, что реванш между этими боксерами, запланированный на 21 декабря 2024 года, может превзойти все предыдущие финансовые достижения.

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