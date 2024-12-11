Найбільші гонорари в кар’єрах Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі: заробітки в ринзі

21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Перший поєдинок між цими боксерами став однією з найбільших подій у світі боксу 2024 року. Окрім спортивної значущості, бій відзначився й величезними фінансовими виплатами для обох спортсменів.

Гонорари Олександра Усика

Усик – Джошуа, перший бій (2021) 4 мільйони доларів. У цьому поєдинку Усик був претендентом на титули і отримав значно менший гонорар порівняно з Ентоні Джошуа. Сума склала близько 4 мільйонів доларів, не враховуючи відсотків від трансляцій. Усик – Джошуа, реванш (2022) 38,8 мільйона доларів. Другий поєдинок між боксерами став знаковим, адже це був перший бій Усика після початку війни в Україні. За інформацією ЗМІ, цей гонорар став рекордним для українського професійного боксу. Усик – Ф’юрі, перший бій (2024) 44 мільйони доларів. Хоча розподіл гонорарів був 70 на 30 на користь Тайсона, Усик заробив понад 44 мільйони доларів. Це найбільший гонорар в кар’єрі Олександра та рекорд для українського боксу.

Гонорари Тайсона Ф’юрі

Ф’юрі – Вайлдер, третій бій (2021) 30 мільйонів доларів. Трилогія між Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером принесла британцю дві перемоги та значний дохід. За третій бій Тайсон отримав 30 мільйонів доларів. Ф’юрі – Вайт (2022) 33,6 мільйона доларів. Поєдинок на стадіоні Вемблі став рекордним для Ф’юрі до 2024 року. Тайсон заробив понад 33 мільйони доларів, встановивши новий стандарт у британському боксі. Ф’юрі – Усик, перший бій (2024) 100 мільйонів доларів. Тайсон заздалегідь наполягав на сумі в 100 мільйонів доларів, яку йому й виплатили. Це стало його найбільшим гонораром за всю кар’єру.

Фінансові рекорди та реванш

Олександр Усик утримує рекорд серед українських боксерів за найбільшим гонораром, заробивши за рік близько 50 мільйонів доларів. Тайсон Ф’юрі, своєю чергою, продовжує встановлювати фінансові стандарти в світовому боксі. Очікується, що реванш між цими боксерами, запланований на 21 грудня 2024 року, може перевершити всі попередні фінансові досягнення.

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