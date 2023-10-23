Самый простой рецепт: Как приготовить ленивые голубцы на каждый день
Приготовление "ленивых" голубцов – это быстрый и вкусный способ приготовить обед или ужин для всей семьи. Даже если вы готовите это блюдо несколько раз в неделю, оно не надоедает благодаря возможности варьировать ингредиенты и сопутствующие гарниры.
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Вы можете добавить к этим голубцам разные ингредиенты, такие как паприка, рис, лук и многие другие, чтобы создать разнообразные вкусовые комбинации. Некоторые даже экспериментируют и готовят голубцы с гречкой или манной крупой. Давайте рассмотрим рецепт "ленивых" голубцов с сайта NV.ua, который расширит ваши кулинарные возможности.
Ингредиенты для голубцов:
- Растительное масло – 30 мл;
- Лук – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Капуста - 250 г;
- Мясной фарш – 350 г;
- Соль – 0,5 ч. л.
Ингредиенты для зажарки:
- Растительное масло – 30 мл;
- Лук – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Болгарский перец – 0,5 шт.;
- Помидоры – 2 шт.;
- Чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле. Добавьте натертую морковь к луку и обжарьте несколько минут.
- Натрите капусту и добавьте ее в смесь с морковью и луком, помешав. Солите капустную массу и расставляйте ее в глубоком сосуде. Разместите мясной фарш, специи и хорошо перемешайте.
- Разделите смесь на 6 частей и сформуйте из них котлеты. Обжарьте котлеты на умеренном огне по бокам на растительном масле.
- Снова нарежьте лук и натрите морковь, обжарьте их в той же сковороде. Добавьте соломкой нарезанный болгарский перец и прокрутите через пресс чеснок.
- Добавьте тертые помидоры в овощную смесь, солите и перчите по вкусу, перемешайте и выложите в форму для запекания.
- Уложите обжаренные котлеты на зажарку и накройте фольгой. Запекайте голубцы в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.
В результате вы получите сочные котлеты в поджарке, похожие на обычные голубцы. Их можно подавать с картофельным пюре, крупами, макаронами или употреблять в качестве самостоятельного блюда.
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