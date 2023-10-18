Сантехник объяснил, как правильно пользоваться ручкой на радиаторе: многие ошибаются

Большинство украинцев имеют ручки сбоку своих радиаторов и предполагают, что они используются для регулирования температуры. Однако, по словам сантехника, действительно клапаны работают не так.

Ручка сбоку радиаторов известна как термостатический радиаторный клапан (TRV). Знание того, как правильно использовать TRV может помочь сэкономить деньги на счетах, сообщает Express.co.uk.

TRV может помочь уменьшить количество газа, необходимого котлу для нагрева воды в системе отопления. Натан Мартин-Николлс, сантехник INHOUSE Plumbing and Heating, сказал, что один из самых часто задаваемых ему вопросов – это то, что означают цифры на циферблате радиатора.

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Большинство людей предполагает, что цифры относятся к температуре радиатора, но на самом деле это совершенно неверно. Цифры действительно касаются температуры в комнате, а не температуры радиатора.

TRV определяет температуру в комнате, затем контролирует, сколько горячей воды поступает в радиатор. К примеру:

0 = 0°C (выкл.)

✱ = 7°C (обычно символ снежинки или точка)

1 = 10°C

2 = 15°C

3 = 20°C

4 = 25°C

5 = 30°C

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