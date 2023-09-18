Сделайте это с плодовыми деревьями осенью, чтобы летом иметь хороший урожай

Осень – это время, когда нужно позаботиться о плодовых деревьях, чтобы летом получить хороший урожай. Не следует забывать, что плодовые деревья нуждаются в подкормке и поливе в засушливую погоду.

Специалисты советуют осенью проводить санитарную обрезку – нужно удалить все поврежденные, больные и сухие ветки. Это поможет дереву лучше перенести зиму и даст ему больше сил для плодоношения.

Осенью плодовые деревья нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях, которые помогут им укрепить корни и подготовиться к зиме. Избегайте азотных удобрений, иначе дерево будет болеть.

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Побелите стволы, чтобы защитить деревья от вредителей и болезней.

Уберите опавшие листья и гнилые плоды – они являются источником инфекции, поэтому их нужно убрать из-под деревьев.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку следует проводить в сухую погоду. Для этого используйте острый секатор или пилу. Поврежденные ветки нужно удалить полностью, а сухие – до здоровой ткани.

Подкормка

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью после сбора урожая. Для этого можно использовать суперфосфат, хлористый калий или перепревший навоз. Удобрения вносят в приствольные круги, а затем перекапывают землю.

Побелка стволов

Побелку стволов производят после ноября. Для этого используют смесь глины, коровяка, золы и воды. Побелка наносится на стволы и нижние ветки на высоту 1,5-2 м.

Напомним, перед наступлением холодного времени года, дачники начинают готовиться к зиме. В этот период одной из важнейших процедур является защита растений в саду от вредителей. Для этого можно использовать домашнее средство, приготовленное на основе известного удобрения.

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