Секреты тайм-менеджмента: четыре совета для тех, кто ничего не успевает

Современный мир – это непрерывная гонка, в которой нужно успеть все: поработать, заняться спортом, сделать посты в соцсети и отдохнуть. И желательно делать это лучше всех. Чтобы не потеряться в бешеном ритме, овладейте многозадачностью.

Правильно распределяйте задачи на день

Чтобы вечером было время еще для чего-то, кроме работы – планируйте все важнейшие и трудные дела на утро, когда ваша голова будет светла, а вы не устали.

Чередуйте один вид работы с другим

Многозадачность – это о выполнении нескольких дел одновременно, а не о перепрыгивании с одного незаконченного дела на другое, разбавляя это болтовней с коллегами. Переключайтесь с задачи на задачу только тогда, когда вас это не отвлекает.

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Следите за концентрацией

Концентрация является залогом успешно проделанной работы. Если вы будете делать несколько дел одновременно, но некачественно, лучше остановитесь на одном, но уделите ему максимум внимания.

Помните о качестве

Выполнить много работы вполсилы – не о многозадачности, а о небрежности. Научитесь держать баланс между качеством и количеством: да работа будет выполняться быстрее, хотя бы по той причине, что вам не придется исправлять ошибки.

Напомним, мы уже писали об опасности токсичной производительности.

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