Пять причин немедленно покинуть собеседование: признаки токсического руководства

Иногда собеседование помогает увидеть недобросовестность руководителя или фирмы, в которой вы планировали работать. Это хорошо, ведь вы сохраните свое время и нервы, избежав токсичного работодателя. Что на собеседовании должно вас насторожить подскажет UaPotal

Ваше время не уважают

Вам назначили точное время собеседования, вы пришли без опозданий и вынуждены ждать – 10, 15 минут, час. Кроме того, что вас все это время игнорировали, собеседование в этот день так и не состоялось. Вы получили сообщение о его переносе на другой день. Советуем на второе собеседование в эту компанию не идти.

Требуют персональные данные или документы

На этапе собеседования работодатель не имеет права требовать у вас информацию, кроме содержащейся в резюме. Если у вас требуют личные документы или банковские данные, вы попали к мошенникам.

Просят что-то купить

Если на этапе собеседования вас просят купить учебный курс, оплатить партию продукции или что-нибудь другое – сразу уходите.

Читайте также: 5 полезных программ для улучшения сна

Условия работы изменяются во время собеседования

В размещенной вакансии вы почитали одну информацию, а на собеседовании оказывается, что она ложная и работодатель просто украсил вакансию. В таком случае подумайте дважды, соглашаться ли на предложение.

У вас неприятное внутреннее чувство

Вы не до конца можете объяснить, что не нравится, но вам неприятно общаться с людьми на собеседовании и находиться в данном помещении. В таком случае смело прерывайте собеседование, извинитесь и уходите. Не следует начинать трудовые отношения с напряжения.

Напомним, мы уже писали, как улучшить здоровье и физическую форму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !