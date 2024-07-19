Серия взрывов прозвучала в оккупированном Луганске: есть прилет по вертолетной площадке возле авиационного училища (фото, видео)
Утром 19 июля прогремела серия взрывов в оккупированном Луганске. Местные насчитали до 6 "хлопков".
В соцсетях жители Луганска пишут, что над городом виднеется столб дыма. По предварительной информации, произошел прилет в районе ВВАУША по вертолетной площадке.
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Справка: ВВАУШ - Луганское высшее военное авиационное училище штурманов, расположенное по адресу г. Луганск, квартал Острая Могила 158/4.
Местные публикуют фото и видео с места "прилетов":
"ЛуганскИнформЦентр" сообщает со ссылкой на депутата так называемого "Народного совета ЛНР" Юрия Юрова, что "укрофашисты обстреляли город ракетами. Работает ПВО".
Отмечается также, что после работы ПВО в городе "горит трава".
"Аварийно-спасательные службы и следственные органы выдвинулись в район падения обломков сбитых ракет", – сообщают оккупанты.
Напомним, 19 июля ночью беспилотники атаковали две области россии.
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