Серия взрывов прозвучала в оккупированном Луганске: есть прилет по вертолетной площадке возле авиационного училища (фото, видео)

Утром 19 июля прогремела серия взрывов в оккупированном Луганске. Местные насчитали до 6 "хлопков".

В соцсетях жители Луганска пишут, что над городом виднеется столб дыма. По предварительной информации, произошел прилет в районе ВВАУША по вертолетной площадке.

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Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Справка: ВВАУШ - Луганское высшее военное авиационное училище штурманов, расположенное по адресу г. Луганск, квартал Острая Могила 158/4.

Местные публикуют фото и видео с места "прилетов":

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

Вибухи у Луганську 19 липня. Источник: Зображення з Telegram-спільнот окупантів

"ЛуганскИнформЦентр" сообщает со ссылкой на депутата так называемого "Народного совета ЛНР" Юрия Юрова, что "укрофашисты обстреляли город ракетами. Работает ПВО".

Отмечается также, что после работы ПВО в городе "горит трава".

"Аварийно-спасательные службы и следственные органы выдвинулись в район падения обломков сбитых ракет", – сообщают оккупанты.

Напомним, 19 июля ночью беспилотники атаковали две области россии.

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