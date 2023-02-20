Сеть взорвалась мемами из-за визита Байдена в Киев и истерики россиян (фото)

В понедельник, 20 февраля, Киев посетил президент США Джо Байден. Он был замечен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским возле Михайловского собора в столице. Еще до появления подтвержденной информации сеть наполнилась шутками. Мы сделали для вас подборку лучших мем от украинцев.

Сразу после появления информации о приезде Байдена "народное творчество" было освобождено через фотошоп. На кадрах можно увидеть, как президент США "посещает" самые достопримечательности в Киеве.

Американского политика изобразили по поеданию знаменитой киевской лепешкой, под магазином АТБ, возле Арома кофе, а также с мороженым на одной из исторических улиц Киева.

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Американский политик не забыл также "полакомиться" согревающими напитками в Пьяной вишне.

Джо Байден также не забыл встретиться с местными мытелями возле Пузатой хаты.

Креативные украинцы изобразили американского президента "играющим в шахматы" в парке перед университетом Шевченко.

Конечно, наш народ не забыл о помощи, которую хотелось бы получить для защиты границ.

Напомним, в Киеве сегодня перекрыли центр города. На улицах столицы заметили огромный кортеж, сопровождавший авто с мигалками. Очевидцы сообщают, что у посольства США запретили парковать автомобиль.

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