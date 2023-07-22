Шесть пород собак, которые наиболее опасны для человека

Собаки принадлежат к любимым домашним животным, но некоторые из них действительно опасны и непредсказуемы. У некоторых четырехлапых агрессивное поведение может проявляться только в определенных стрессовых ситуациях или в связи с такими факторами, как порода, происхождение и воспитание.

Издание Sante Plus указывает, что причины злобы собак могут быть разными. Однако следует избегать обобщений о породах и тщательно учитывать индивидуальность каждой собаки.

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Хотя на самом деле нет породы собак, которая должна быть агрессивной к людям, но некоторые породы более склонны к агрессивному поведению, чем другие. Наиболее опасные – ротвейлеры, питбулы, акиты, чау-чау, доберманы и немецкие овчарки. Эти собаки обладают сильной защитной реакцией и могут быть очень агрессивными, если их близким что-то угрожает.

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Ротвейлер

Эта собака чрезвычайно яростная и действительно страшная. 2000 лет назад ротвейлеры находились "на службе" у римской армии и сражались вместе с легионерами.

Они ведут себя так, как их учили делать. Есть очень послушные собаки этой породы, которые обожают собственного владельца, но если им придется защищать его либо его дом, они без раздумий нападут.

Питбуль

Это животное не жестоко, но его трудно дрессировать. Возможно, именно поэтому это одна из самых опасных пород собак в мире.

Очень сильный, с чрезвычайно развитой челюстью, его можно научить убивать и защищать территорию/дом.

Питбуль может хорошо относиться к любому, но, если его научили атаковать человека, то жертвой может стать кто-либо. К сожалению, когда люди испытывают опасность, они убегают и потому в глазах питбуля становятся добычей.

Акита

Эта собака может быть опасной, но это не зависит от животного. Однако многое решает ее социализация и способ дрессировки, который избрал хозяин.

Американская акита – популярная порода для всех любителей собак, поскольку они обычно заставляют своих владельцев чувствовать себя очень хорошо защищенными.

Чау-чау

Чау-чау – древняя порода собак, происходящая из Китая. На китайском языке ее название звучит как "Сунши-цюань" ("чалая львиная собака").

Китайский барельеф, датированный 150 г. до н.э., изображает льва, преследующего собаку, похожую на эту породу. Чау-чау – отличная сторожевая собака. Он очень хороший пес, но имеет серьезный недостаток: он очень легко нервничает. Это собака, которая, как известно, кусается. Это единственная собака, которая, когда сильно разозлится, кусает своего хозяина. Тренироваться очень тяжело. А в рейтинге самых умных собак Стэнли Корена Чау-чау занимает 76 место из 79 перечисленных пород собак.

Доберман

Доберманы – ласковые животные, но у них есть физические возможности быть опасными, если им нужно (они большие, сильные и имеют мощный укус). Поэтому эта порода собак считается агрессивной, хотя на самом деле они просто верные защитники и обычно опасны только для тех, кто угрожает их близким.

Немецкая овчарка

Известная своим умом и тем, что часто бывает полицейской собакой, немецкая овчарка – это животное, которое всегда ищет свой дом и свою семью, к которым он очень внимателен.

Собака охраняет весь дом и любит заботиться о своих хозяевах. Однако яростные немецкие овчарки на самом деле ярые лишь потому, что они подверглись жестокому обращению, научены их владельцем атаковать или просто потому, что они голодны. Действительно, голодные животные дерутся за еду.

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