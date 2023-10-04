Шесть советов, которые позволят сделать кофе не только вкусным, но и полезным

Кофе является одним из самых популярных напитков на планете. Кроме своих тонизирующих качеств, оно может быть полезно, если выбирать правильные ингредиенты, сообщает Ukr.Media.

Качественные зерна

Начните с качественных кофейных зерен. Первое правило для приготовления здорового кофе – выбирать высококачественные зерна. Кофейные зерна, выращенные органически без применения пестицидов и других вредных веществ – это лучший выбор.

Подсластители

Избегайте добавления сахара, содержащего много калорий и способствующего избыточному весу, диабету и другим проблемам со здоровьем. Вместо сахара, попробуйте натуральные подсластители, такие как мед, агава или стевия.

Сливки

Не используйте искусственные сливки, поскольку они содержат много калорий и вредных ингредиентов. Вместо этого можно использовать натуральные безлактозные альтернативы, такие как миндальное, кокосовое или овсяное молоко.

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Корица

Добавление корицы к кофе – это еще один полезный ход, поскольку корица содержит антиоксиданты и помогает регулировать уровень сахара в крови. Это может помочь снизить воспаление в организме, повысить иммунитет и снизить риск сердечных заболеваний.

Не злоупотребляйте

Не забывайте о степени, поскольку злоупотребление кофе может привести к нарушениям сна, беспокойству и другим проблемам со здоровьем. Лучше ограничить свое потребление до одной-двух чашек в день и избегать употребления кофе перед сном.

Правильное заваривание

Выберите здоровый метод заваривания, поскольку это может повлиять на пользу напитка. Выбирайте методы, не требующие высокой температуры или давления, поскольку это может разрушить некоторые антиоксиданты и полезные вещества в кофейных зернах. Лучшими методами являются пуровер, френч-пресс и капельный кофе.

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