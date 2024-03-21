Шмигаль заявил, что Украине не нужно мобилизовывать 500 тысяч человек

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что ВСУ не нуждаются в мобилизации 500 000 человек. По его словам, цифра корректируется с учетом происходящих на передовой ротации и поступающего от союзников вооружения.

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Таким образом, объем набора новых мобилизованных может быть менее 500 000, о которых говорили ранее. Об этом Шмигаль сказал в интервью Bloomberg.

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В Минобороны заявили, что из соображений безопасности не могут комментировать количество мобилизованных, необходимых для привлечения в Силы обороны. В то же время в ведомстве указывали 400-500 тысяч являются корректируемыми общими оценками, которые невозможно удовлетворить сразу.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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