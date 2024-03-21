Шмигаль заявив, що Україні не потрібно мобілізовувати 500 тисяч осіб

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЗСУ не потребують мобілізації 500 000 осіб. За його словами, цифра коригується з огляду на ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, що надходить від союзників.

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Таким чином обсяг набору нових мобілізованих може бути меншим за 500 000, про які говорили раніше. Про це Шмигаль сказав у інтерв'ю Bloomberg.

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Додамо, у Міноборони заявили, що з міркувань безпеки не можуть коментувати кількість мобілізованих, необхідних для залучення до Сил оборони. Водночас у відомстві вказували 400−500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються і які неможливо задовольнити одразу.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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