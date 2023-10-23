Шторы, духовка и ванная: Как согреться дома без отопления

Приближается осень и с ней приходит похолодание. Вместо того чтобы потреблять много электроэнергии для отопления, можно воспользоваться несколькими простыми и рациональными способами, чтобы эффективно согреться дома.

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Следуя этим простым советам с сайта "Одесская жизнь", вы сможете сохранить тепло и экономить энергию в холодный период года.

Откройте шторы в солнечные дни: Используйте солнечный свет, который попадает в комнату, открывая шторы и жалюзи для повышения температуры в помещении. Опустите шторы на ночь: В вечерние и ночные часы закройте окна тканью, которая поможет удерживать тепло в помещении. Изолируйте окна: Найдите и закройте трещины в оконной раме и на входной двери, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха. Утеплите пол: постелите ковер или дорожки на полу, чтобы дополнительно утеплить помещение. Используйте фольгу: Разместите слой фольги между батареей и стеной, чтобы отобразить и удерживать тепло. Оставляйте дверь ванной комнаты открытой: После теплого душа или ванны оставляйте дверь ванной открытой, чтобы теплый влажный воздух повышал температуру в других комнатах. Закрывайте вентиляционные каналы: Закрывайте вентиляционные каналы, когда не используете кухню или тратите электроэнергию. Не закрывайте духовку: После использования духовки оставьте открытую дверцу, чтобы она предоставляла дополнительное тепло квартире. Одевайтесь тепло: Наденьте теплую одежду в помещении и носите носки, чтобы удерживать тепло. Выпейте горячие напитки: горячие напитки, такие как чай, кофе и глинтвейн, могут помочь вам разогреть. Двигайтесь больше: Физические упражнения повышают температуру тела и улучшают кровообращение. Запасайтесь теплыми одеялами: Используйте теплые одеяла во время сна для сохранения тепла.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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