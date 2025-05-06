Штраф за брызги: в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен за грязную воду из-под колес

В Великобритании обливание пешехода водой из лужи – это не просто некультурный поступок, а серьезное административное правонарушение, за которое придется заплатить немало.

По информации сайта Avtomob, водителю могут выписать штраф в размере до 5000 фунтов стерлингов – это более 267 тысяч гривен, что в отдельных случаях превышает стоимость самого авто.

Британское законодательство предусматривает первоначальное наказание в виде штрафа на сумму около 100 фунтов (ориентировочно 5400 гривен), однако если дело дойдет до суда, финансовое взыскание может возрасти в десятки раз – до 5000 фунтов.

Читайте также: Шины под прицелом: как украинские водители становятся жертвами новых штрафов

В Украине пешеходы, которых обливают из луж автомобили, не могут юридически привлечь водителей к ответственности – соответствующий законодательный механизм просто не предусмотрен. Впрочем, в соцсетях такие случаи регулярно вызывают волны возмущения, особенно когда подобные видео становятся вирусными.

Специалисты отмечают: проблема заключается не только в отсутствии штрафов, но и в общем уровне водительской культуры. Взаимное уважение на дороге должно быть нормой, независимо от того, существует ли за ее нарушение официальное наказание.

Раньше мы рассказывали, когда водителю можно пересечь сплошную линию разметки и не получить штраф.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!