Штрафы для грибников: сколько придется заплатить за незаконный сбор в 2025 году

В Украине стартовал сезон сбора грибов и лесных ягод. Впрочем, следует помнить, что не все, что растет в лесу, можно собирать без ограничений.

Нарушение правил видов грибов или места сбора может привести к наложению штрафа. В материале Новости.LIVE разъясняется, в каких случаях гражданам грозит административная ответственность за сбор грибов или ягод.

Специалисты из Львовской политехники разъясняют: законодательство не запрещает гражданам собирать ягоды и грибы для личного потребления. Однако существуют исключения – в частности, относительно территорий и объемов заготовки. Если производить промышленный сбор без соответствующего разрешения или нарушать природоохранный режим, придется уплатить штраф.

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В частности:

В обычных лесах можно свободно собирать грибы и ягоды для собственных нужд.

В национальных парках, ботанических садах и биосферных заповедниках разрешено срывать плоды для себя, но запрещено реализовывать их без специального разрешения – лесного билета.

В зонах с особым заповедным режимом запрещен сбор каких-либо грибов и растений – посещать такие территории обычным гражданам также не разрешено.

Собирать дикорастущие грибы и ягоды для личного потребления разрешено без штрафов, однако посещать заповедные зоны запрещено. Такие территории, как правило, ограждены и отмечены предупредительными знаками.

Таким образом, в Украине запрещен сбор грибов в местах, где установлены ограничения или требуется специальное разрешение. В случае нарушения правил грозит административное наказание – штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, что равняется от 1 700 до 5 100 гривен.

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