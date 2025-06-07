За що споживачі газу можуть отримати значний штраф

Запитання щодо штрафів за порушення правил користування газом — одні з найпоширеніших. Багато українців досі не знають, що за самовільне втручання у газову систему передбачено відповідальність.

Чи є фіксовані штрафи?

У газовій сфері не існує сталих сум штрафів. Розмір донарахувань залежить від типу порушення, його тривалості, площі оселі, кількості зареєстрованих мешканців, встановлених приладів, дати останнього зняття показів лічильника тощо. Про це пише gaspravda.

Які бувають порушення?

Порушення умовно поділяють на дві категорії:

З донарахуванням необлікованого газу — додаткові обсяги, які потрібно оплатити окремо від показань лічильника. Зі зміною режиму нарахування — обсяги газу обчислюються не за фактичними даними, а за так званими "штрафними" нормативами, які значно перевищують звичайні.

У всіх випадках використовується додаток 20 до Кодексу ГРМ, де вказані граничні норми споживання.

Розглянемо типові порушення:

1. Самовільне підключення до газопроводу (врізка)

Найсерйозніше порушення. Якщо домогосподарство неофіційно підключено до мережі — донарахують газ за 2 роки (або з моменту набуття права власності).

Приклад:

4 особи

100 м² опалювальної площі

Двоконтурний котел і газова плита

Сума штрафу: близько 140 600 грн

2. Втручання у роботу лічильника

Приховане втручання — магніти, злам пломби тощо. Обсяги газу нараховують від моменту встановлення лічильника або пломби (не більше ніж за 12 місяців).

Штраф: до 70 300 грн

3. Встановлення додаткових приладів без повідомлення

Наприклад, друга газова плита без інформування Оператора ГРМ. Нарахування — за останні 6 місяців за максимальними нормами з урахуванням усіх приладів.

Штраф: до 7 000 грн

4. Перевищення потужності обладнання

Наприклад, встановлення котла більшої потужності, ніж передбачено. Рахунок — 70% від граничних норм за період до 6 місяців.

Штраф: орієнтовно 40 000 грн

Порушення, за які змінюється режим нарахування

5. Несанкціоноване відновлення газопостачання

Самостійне зняття пломби після відключення через борги чи інші порушення. Нарахування — за граничними обсягами до 6 місяців.

Штраф: близько 57 000 грн

6. Збільшення площі або кількості мешканців без повідомлення

У разі відсутності лічильника і збільшення опалюваної площі чи кількості зареєстрованих осіб — також застосовуються штрафні обсяги споживання.

7. Несправний лічильник

Навіть якщо несправність не через втручання, але не була своєчасно зафіксована — нарахування проводиться за 70% граничних обсягів за період до 6 місяців.

Штраф: до 40 000 грн

Уникнути штрафу можна, якщо вчасно повідомити оператора про несправність лічильника.

Що робити після виявлення порушення?

Після складання акту оператор ГРМ припиняє газопостачання. Його відновлення можливе тільки після:

сплати донарахувань,

усунення порушень,

виконання технічних умов (у разі необхідності).

У деяких випадках постачання не відключають, але змінюють режим нарахування — рахунок формується за "штрафними" нормами, а не за лічильником.

Читайте також: Частині українців нарахують додаткову плату за електроенергію у червні: названо причину

Розміри штрафів, наведені у прикладах, є орієнтовними. Точну суму визначає представник оператора ГРМ з урахуванням конкретної ситуації. Щоб уникнути неприємностей, варто дотримуватись правил та своєчасно інформувати оператора про зміни в господарстві.

Порада: не чекайте перевірки — будь-які зміни в газовій системі потрібно погоджувати офіційно. Це дешевше, ніж платити за порушення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!