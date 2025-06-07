За что потребители газа могут получить значительный штраф
Вопрос по штрафам за нарушение правил пользования газом — одни из самых распространенных. Многие украинцы до сих пор не знают, что за самовольное вмешательство в газовую систему предусмотрена ответственность.
Есть ли фиксированные штрафы?
В газовой сфере не существует постоянных сумм штрафов. Размер доначислений зависит от типа нарушения, его продолжительности, площади дома, количества зарегистрированных жильцов, установленных приборов, даты последнего снятия показаний счетчика и т.п. Об этом пишет gaspravda.
Какие бывают нарушения?
Нарушения условно делят на две категории:
- С доначислением неучтенного газа дополнительные объемы, которые нужно оплатить отдельно от показаний счетчика.
- С изменением режима начисления — объемы газа исчисляются не по фактическим данным, а по так называемым "штрафным" нормативам, значительно превышающим обычные.
Во всех случаях используется приложение 20 к Кодексу ГРМ, где указаны предельные нормы потребления.
Рассмотрим типовые нарушения:
1. Самовольное подключение к газопроводу (врезка)
Самое серьезное нарушение. Если домохозяйство неофициально подключено к сети — доначислят газ за 2 года (или с момента получения права собственности).
Пример:
- 4 человека
- 100 м² отапливаемой площади
- Двухконтурный котел и газовая плита
Сумма штрафа : около 140 600 грн.
2. Вмешательство в работу счетчика
Скрытое вмешательство — магниты, излом пломбы и т.д. Объемы газа насчитывают с момента установки счетчика или пломбы (не более чем за 12 месяцев).
Штраф : до 70 300 грн
3. Установка дополнительных приборов без уведомления
К примеру, вторая газовая плита без информирования Оператора ГРМ. Начисление – за последние 6 месяцев по максимальным нормам с учетом всех приборов.
Штраф : до 7 000 грн
4. Превышение мощности оборудования
К примеру, установка котла большей мощности, чем предусмотрено. Счет – 70% от предельных норм за период до 6 месяцев.
Штраф : ориентировочно 40 000 грн
Нарушения, за которые меняется режим начисления
5. Несанкционированное восстановление газоснабжения
Самостоятельное снятие пломбы после отключения из-за долгов или других нарушений. Начисление – по предельным объемам до 6 месяцев.
Штраф : около 57 000 грн
6. Увеличение площади или количества жителей без уведомления
В случае отсутствия счетчика и увеличения отапливаемой площади или количества зарегистрированных лиц также применяются штрафные объемы потребления.
7. Неисправный счетчик
Даже если неисправность не из-за вмешательства, но не была своевременно зафиксирована, начисление производится за 70% предельных объемов за период до 6 месяцев.
Штраф : до 40 000 грн
Избежать штрафа можно, если вовремя сообщить оператору о неисправности счетчика.
Что делать после обнаружения нарушения?
После составления акта оператор ГРМ прекращает газоснабжение. Его восстановление возможно только после:
- уплаты доначислений,
- устранение нарушений,
- выполнение технических условий (при необходимости).
В некоторых случаях поставки не отключают, но изменяют режим начисления — счет формируется по "штрафным" нормам, а не по счетчику.
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Размеры штрафов, приведенные в примерах, ориентировочные. Точную сумму определяет представитель оператора ГРМ с учетом конкретной ситуации. Чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать правила и своевременно информировать оператора об изменениях в хозяйстве.
Совет: не ждите проверки – любые изменения в газовой системе нужно согласовывать официально. Это дешевле, чем платить за нарушение.
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