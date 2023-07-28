Штурмовики под Бахмутом освободили 1200 метров территории и взяли группу оккупантов в плен (видео)

Украинские военные продолжают выполнять боевые задания на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на одной из самых горячих точек – Бахмутском направлении.

Там штурмовики провели успешную операцию по освобождению территории. Об этом сообщили на канале Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"Работает 3 ОШБр на Бахмутском направлении. Россияне плотно кроют артиллерией, территория на подступах тщательно заминирована", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что штурмовики смогли освободить 1200 м территории. Также украинским военным удалось взять в плен восемь бойцов 83-й бригады ДШВ армии рф.

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"Россияне пробовали контратаковать, но неудачно: часть личного состава сбежала, остальные – уничтожены", – добавили военные.

Напомним, в июне украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области.

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