Швейцария окажет финансовую помощь украинцам: кто сможет получить до 20 тыс. долларов
Международная гуманитарная организация Mercy Corps приступила к приему заявок на получение финансовой помощи от жителей четырех областей в рамках Программы укрепления экономической устойчивости Украины. Эту инициативу реализуют при финансовой поддержке правительства Швейцарии.
Максимальная сумма пособия для украинцев может достигать 20 тысяч долларов США. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Mercy Corps, осуществляющая деятельность в Украине.
Условия участия в программе финансовой поддержки Mercy Corps
Mercy Corps вторично запускает кампанию поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате войны. Уже три года организация выделяет гранты в рамках Программы экономической устойчивости для украинских предпринимателей.
Читайте также: Денежная помощь от ООН: кто из украинцев может получить более 10 тыс. грн
Инициативу реализуют в партнерстве с ГО West Ukraine Digital за счет Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC), как сообщает пресс-служба Mercy Corps.
Регионы действия программы
- Киевская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Днепропетровская область
Требования к участникам
- Создать или сохранить минимум три рабочих места
- Обеспечить софинансирование собственного проекта
Предпочтение отдают бизнесам, нуждающимся в восстановлении после военных убытков, а также стартапам идеями с потенциалом для дальнейшего развития.
Размер помощи и как подать заявку
Как сообщают организаторы, представители малого и среднего бизнеса, понесшие убытки из-за войны, смогут получить финансовую поддержку в разном объеме, но не более20 тысяч долларов США. Выделенные средства можно будет направить на восстановление предприятия или его дальнейшее развитие.
Подать заявку на участие в программе можно через официальный портал Mercy Corps.
Для регистрации необходимо заполнить краткую анкету, а на финальном этапе предоставить подробный бизнес-план.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам подать заявку на грантовую помощь от Германии и кто имеет на нее право.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!