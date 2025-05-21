Швейцария окажет финансовую помощь украинцам: кто сможет получить до 20 тыс. долларов

Международная гуманитарная организация Mercy Corps приступила к приему заявок на получение финансовой помощи от жителей четырех областей в рамках Программы укрепления экономической устойчивости Украины. Эту инициативу реализуют при финансовой поддержке правительства Швейцарии.

Максимальная сумма пособия для украинцев может достигать 20 тысяч долларов США. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Mercy Corps, осуществляющая деятельность в Украине.

Условия участия в программе финансовой поддержки Mercy Corps

Mercy Corps вторично запускает кампанию поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате войны. Уже три года организация выделяет гранты в рамках Программы экономической устойчивости для украинских предпринимателей.

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Инициативу реализуют в партнерстве с ГО West Ukraine Digital за счет Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC), как сообщает пресс-служба Mercy Corps.

Регионы действия программы

Киевская область

Сумская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Требования к участникам

Создать или сохранить минимум три рабочих места

Обеспечить софинансирование собственного проекта

Предпочтение отдают бизнесам, нуждающимся в восстановлении после военных убытков, а также стартапам идеями с потенциалом для дальнейшего развития.

Размер помощи и как подать заявку

Как сообщают организаторы, представители малого и среднего бизнеса, понесшие убытки из-за войны, смогут получить финансовую поддержку в разном объеме, но не более20 тысяч долларов США. Выделенные средства можно будет направить на восстановление предприятия или его дальнейшее развитие.

Подать заявку на участие в программе можно через официальный портал Mercy Corps.

Для регистрации необходимо заполнить краткую анкету, а на финальном этапе предоставить подробный бизнес-план.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцам подать заявку на грантовую помощь от Германии и кто имеет на нее право.

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