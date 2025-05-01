Як українцям подати заявку на грантову допомогу від Німеччини та хто має на неї право
В Україні запустили унікальну програму перенавчання у будівельній сфері, орієнтовану на жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Учасниці програми матимуть можливість не лише здобути нову професію, але й отримати грантову підтримку для розвитку власної справи.
Про це повідомляють представники благодійного фонду "Пліч-о-пліч". Навчальна ініціатива, що реалізується у Дніпрі за фінансової підтримки німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe, пропонує комплексний підхід до професійної перекваліфікації:
- Повністю безкоштовне навчання
- Короткий термін навчання — лише три місяці
- Гнучкий графік занять, адаптований під потреби учасниць
- Практичні заняття на реальних будівельних об'єктах
- Забезпечення сучасним обладнанням та якісними матеріалами для навчання
- Транспортна стипендія для покриття витрат на проїзд
- Надання місця проживання в гуртожитку (за необхідності)
- Допомога з працевлаштуванням після завершення курсу
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Грантова підтримка
Особливістю програми є можливість отримання гранту для започаткування або розвитку власного бізнесу в будівельній галузі. Це дозволить учасницям не лише здобути практичні навички, але й створити стабільне джерело доходу.
Як долучитися до програми
Українки зі статусом ВПО можуть зареєструватися на наступний навчальний курс у Дніпрі, зателефонувавши за номерами:
- 050 336 0570
- 066 389 0205
"Долучайтеся до змін! Перетворіть виклики на можливості та створіть власний успішний шлях у будівельній сфері!" — закликають організатори програми.
Ініціатива реалізується за фінансування німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe, який підтримує гуманітарні проєкти в Україні.
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