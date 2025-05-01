Как украинцам подать заявку на грантовую помощь от Германии и кто имеет на нее право
В Украине запущена уникальная программа переобучения в строительной сфере, ориентированная на женщин со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Участницы программы смогут не только получить новую профессию, но и получить грантовую поддержку для развития собственного дела.
Об этом сообщают представители благотворительного фонда "Бок о бок". Учебная инициатива, реализуемая в Днепре при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe, предлагает комплексный подход к профессиональной переквалификации:
- Полностью бесплатное обучение
- Короткий срок обучения — всего три месяца
- Гибкий график занятий, адаптированный под нужды участниц
- Практические занятия на реальных строительных объектах
- Обеспечение современным оборудованием и качественными материалами для обучения
- Транспортная стипендия для покрытия расходов на проезд
- Предоставление места жительства в общежитии (при необходимости)
- Помощь по трудоустройству после завершения курса
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Грантовая поддержка
Особенностью программы является возможность получения гранта для создания или развития собственного бизнеса в строительной отрасли. Это позволит участникам не только получить практические навыки, но и создать стабильный источник дохода.
Как присоединиться к программе
Украинки со статусом ВПЛ могут зарегистрироваться на следующий учебный курс в Днепре, позвонив по номерам:
- 050 336 0570
- 066 389 0205
"Присоединяйтесь к изменениям! Превратите вызовы в возможности и создайте собственный успешный путь в строительной сфере!" — призывают организаторы программы.
Инициатива реализуется при финансировании немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe, поддерживающего гуманитарные проекты в Украине.
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