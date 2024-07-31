Сильная шестибалльная магнитная буря бьет по Земле: когда прекратится и как защититься

Июль оканчивается мощной магнитной бурей красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигла шести баллов из девяти возможных.

Судя по прогнозу магнитных бурь на эту неделю, обнародованном на сервисе Meteoagent, шторм продлится до 3 августа и стихнет только в воскресенье, 4 августа.

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Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, может появиться раздражительность, перепады настроения, повышение или понижение артериального давления. Также среди потенциальных симптомов: боли в суставах и мышцах, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний.

Чтобы чувствовать себя лучше, рекомендуется:

Надо пить достаточно чистой воды, зеленый или травяной чай.

Отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетиков.

Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь.

Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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