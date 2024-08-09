Сильная шестибалльная магнитная буря продлится три дня: что запрещено делать

Магнитная буря красного уровня опасности началась в пятницу, 9 августа. Она продлится три дня и закончится только в понедельник, 12 августа.

По данным сервиса Meteoagent, сила геомагнитного шторма достигает шести баллов, из девяти возможных.

Магнитные бури сегодня и завтра. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Начавшаяся магнитная буря может привести к значительным отклонениям в работе электрических систем, спутниковых сетей и других технологических инфраструктур. Это также может повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям магнитного поля.

Магнитные бури появляются, когда на Солнце происходят вспышки либо выбросы корональной массы. Эти явления генерируют потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, влияют на ее магнитное поле.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Следите за прогнозом магнитных бурь. Защищайте себя от солнца. Пейте много воды. Употребляйте пищу, богатую калием и магнием. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Соблюдайте режим дня. Занимайтесь спортом. Принимайте контрастный душ. Слушайте спокойную музыку. Избегайте стрессовых ситуаций.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.

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