Сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 марта: назван тариф

Тариф на электроэнергию для украинцев будет оставаться неизменным до завершения текущего отопительного сезона. Таким образом, как минимум до 30 апреля стоимость света будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*час.

Об этом пишет Oboz.ua со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко. В ответе на запрос народного депутата Алексея Кучеренко он уточнил:

Стоимость электроэнергии для населения, согласно Постановлению № 632, установлена до 30 апреля 2025 года.

Следовательно, до этого времени тариф для бытовых потребителей будет оставаться без изменений.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль, со своей стороны, также сообщил о "заморозке" тарифа на электроэнергию. При этом он подчеркнул, что украинцы, которые пользуются жилищными субсидиями и льготами, продолжат их получать, поскольку в государственном бюджете предусмотрены средства для этого.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются", – отмечается в сообщении.

Ранее украинцам рассказали, как платить за электроэнергию по тарифу 2,16 грн. за 1 кВт*ч.

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