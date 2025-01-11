Українцям розповіли, як платити за електроенергію по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*год

Тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за 1 кВт*год. Водночас, встановивши двозонний лічильник, можна знизити витрати до 2,16 грн за 1 кВт*год.Такий пристрій обліку окупиться вже за 5 місяців.

Наступний перегляд тарифів імовірний лише після завершення опалювального сезону, хоча він може й не відбутися. Про це пише команда UAportal спільно з OBOZ.UA.

Як вказують у Міненерго, для власників двозонних лічильників "нічний тариф" становитиме 2,16 грн за кВт*год. Таким чином, вони зможуть продовжувати оплачувати електроенергію, спожиту в період з 23:00 до 7:00, за половину звичайної вартості.

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Кожен споживач має право придбати багатозонний лічильник, звернутися до свого електропостачальника та перейти на новий тарифний план. Для тризонних лічильників передбачено вже три різні тарифи:

з 23:00 до 07:00 (нічний) – 1,728 грн/кВт*год;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) – 4,34 грн/кВт*год;

8:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) – 6,48 грн/кВт*год.

Встановлення тризонного лічильника доцільне лише за умов значного споживання електроенергії та можливості контролювати час її використання, наприклад, уникати користування електроприладами з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 31 травня 2024 року для всіх громадян країни встановлено єдиний фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт*год незалежно від рівня споживання.

Даний тариф є пільговим та буде діяти до 30 квітня 2025 року для:

споживачів багатоквартирних та приватних будинків,

гуртожитків,

садових товариств,

дачних, гаражних кооперативів

Нагадаємо, раніше у ДТЕК відповіли, скільки буде коштувати електроенергія від генератора та екофлоу.

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